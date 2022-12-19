Важное 19 декабря 2022, 13:56 ВС России поразили пункт временной дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ в ДНР Минобороны сообщило о поражении пункта группы центра спецопераций «Юг» ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки атаковали пункт временной дислокации группы центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В операции участвовали ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС России.

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«Поражены пункты временной дислокации <…> группы центра специальных операций „Юг“ ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой Народной Республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», — сказал он.

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Конашенков добавил, что также ВС РФ нанесли удары по подразделениям 124-й бригады территориальной обороны и 61-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

Также известно о том, что российские силы уничтожили четыре диверсионные группы националистов на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ разбили два вражеских формирования разбили в Донецкой Народной Республики.