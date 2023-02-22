Спецоперация 22 февраля 2023, 13:24 ВС России поразили пункт управления украинской механизированной бригады в ДНР Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли эффективный удар по пункту управления украинской механизированной бригады в Донецкой Народной Республике. Об этом на традиционном брифинге доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

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За сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и живую силу и технику в 113 районах. В районе села Мемрик в ДНР удалось поразить пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Возле Катериновки ВС России уничтожили склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

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Также стало известно, что Воздушно-космическим силам РФ удалось поразить цех, где производили и ремонтировали крупнокалиберные минометы и боеприпасы для украинской армии. Предприятие располагалось в районе города Сумы.