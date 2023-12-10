Спецоперация 10 декабря 2023, 14:27 ВС России поразили пункт сбора командного состава тактических групп ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили место сбора комсостава групп «Катран» и «Омаха» ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные нанесли удар по пункту сбора командного состава украинских тактических групп «Омаха» и «Катран». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Армейская и оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники нанесли поражение месту сбора командного состава тактических групп „Омаха“ и „Катран“», — заявили в ведомстве.

Реклама

В пресс-службе отметили, что за сутки ВС России нанесли огневое поражение хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, военной технике и живой силе противника в 128 районах.

Кроме того, силы ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Трудовское, Пески и Пантелеймоновка Донецкой Народной республики, Ольшана Луганской Народной республики, Каиры, Новая Каховка и Алешки Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.