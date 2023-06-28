Спецоперация 28 июня 2023, 16:32 ВС России поразили пункт дислокации командного состава бригады ВСУ в Краматорске Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации бригады ВСУ в Краматорске РИА «Новости»

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Российские силы поразили пункт временной дислокации командного состава украинской мотопехотной бригады в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районах Предтечино и Веселого удалось поразить командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ: 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой. А возле Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов артиллерийской бригады армии противника.

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Игорь Конашенков доложил об успехах российских войск на спецоперации на шести направлениях за последние сутки. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 93 подразделениям артиллерии ВСУ в 134 районах. Российские средства противовоздушной обороны перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS, а также ликвидировали восемь беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.