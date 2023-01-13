13 января 2023, 08:42
ВС России поразили позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
Первая Славянская бригада ВС РФ поразила позиции ВСУ зажигательными боеприпасами
Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса ВС России применила боеприпасы-«зажигалки» для удара по позициям ВСУ. Об этом написало РИА «Новости».
Издание пояснило, что такие боеприпасы детонируют над позициями противника и накрывают территорию дождем боевого зажигательного вещества. «Зажигалки» хороши тем, что могут покрыть больше территории, на которой потом поджигаются боекомплект и горюче-смазочные материалы. Еще одно преимущество — морально-психологическое воздействие на личный состав противника.
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Тем временем все больше боеприпасов ВСУ удается уничтожить прицельным огнем российских вооруженных сил. К примеру, вчера Минобороны России сообщило об очередном ударе артиллеристов по украинскому складу с боеприпасами. Применялась реактивная установка «Град». Установить местонахождение склада помогли разведывательные данные, полученные от беспилотной авиации.
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ВС России уничтожают на Украине объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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