25 февраля 2023, 15:01
ВС России поразили позиции морпехов и спецназа ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны: ВС РФ поразили позиции морпехов и спецназа ВСУ в Днепропетровской области
Вооруженные силы России поразили позиции украинских морпехов и спецназа в Днепропетровской области. Об этом на традиционном брифинге доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Глухое <…> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — сообщил он.
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Также стало известно, что в общей сложности три склада с боеприпасами ВСУ удалось уничтожить вблизи Угледара и Авдеевки Донецкой Народной Республики, а также в районе Малиновки Запорожской области.
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Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила самолеты воздушных сил Украины Су-24 и МиГ-29 над населенными пунктами Розовка и Димитров Донейкой Народной Республики. Еще один самолет, Су-25, российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Тягинки Херсонской области. Кроме того, российским военнослужащим удалось ликвидировать восемь украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области.
Минобороны РФ
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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