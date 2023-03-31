Спецоперация 31 марта 2023, 16:30 ВС России поразили подразделения ВСУ в Харьковской области Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западная группировка войск поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. На Купянском направлении противник за сутки потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Помимо живой силы, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, одного автомобиля и гаубицы Д-20.

Реклама

Значительные успехи российские военные продемонстрировали за минувшие сутки на Донецком направлении. Там Южная группировка войск уничтожила до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одну гаубицу Д-30.

Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили три украинских беспилотника в районах двух населенных пунктов в Херсонской области.