ВС России поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ

Южная группировка ВС России поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Украинские боевики пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.