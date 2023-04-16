Спецоперация

16 апреля 2023, 14:51

ВС России поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ

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Южная группировка ВС России поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Украинские боевики пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии <…> поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Минобороны РФ

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