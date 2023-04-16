16 апреля 2023, 14:51
ВС России поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны РФ сообщило о поражении подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ
Южная группировка ВС России поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Украинские боевики пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии <…> поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Минобороны РФ
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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