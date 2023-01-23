Спецоперация 23 января 2023, 14:46 ВС России поразили подразделение артиллерийской бригады ВСУ под Днепропетровском Минобороны сообщило о поражении артиллерийской бригады ВСУ под Днепропетровском Пресс-служба Минобороны

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Российские военные ударили по временном пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

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В результате этого российские силы ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS из США вместе с экипажем, а также две машины. За последние сутки войска Восточного военного округа уничтожили до 30 украинских бойцов ВСУ, три автомобиля и боевую машину РСЗО «Град» на Запорожском направлении.

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Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Краснополье. Там же удалось уничтожить свыше 60 украинских националистов, две гаубицы Д-30 «Мста-Б», две боевые бронированные машины.