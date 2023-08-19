Спецоперация 19 августа 2023, 14:48 ВС России поразили передовой командный пункт ВСУ в районе Орехова Минобороны: ВС России ударили по передовому командному пункту ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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ВС России нанесли удар по передовому командному пункту 10-го армейского корпуса ВСУ в Запорожской области, а также поразили украинский склад боеприпасов около населенного пункта Голосков Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе города Орехова <...> поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ», — указали в ведомстве.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинской армии в 139 районах.

ВСУ потеряли на Купянском направлении более 130 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства.

На Донецком направлении потери противника составили до 400 военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Украинская армия лишилась на Южно-Донецком направлении до 200 солдат, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

На Запорожском направлении российские силы уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ, на Краснолиманском — более 40, на Херсонском — до 15 боевиков.

Ранее российские военные зачистили от ВСУ левобережье Днепра в Херсонской области. Там ВС России нашли большое количество оружия, в том числе западного.