Спецоперация 13 января 2024, 17:04 ВС России поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ударная группа авиации ВС России поразила опорный пункт ВСУ

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Ударная группа армейской авиации ВС России поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Летчик ударного вертолета Ка-52 рассказал, что перед группой поставили боевую задачу, и она ее выполнила. Бортовой комплекс отработал в штатном режиме.

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«Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей», — отчитался пилот.

Помимо разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в состав ударной группы входят многоцелевой вертолет Ми-8, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Поисково-спасательная группа и группа огневой поддержки сопровождают экипажи.

Ранее оборонное ведомство доложило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, танк, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую артиллерийскую систему М777 и пять автомобилей.