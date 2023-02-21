Спецоперация 21 февраля 2023, 08:29 ВС России поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия РИА «Новости»: военные уничтожили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия «Мста-Б» Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские силы во время наступления в Луганской Народной Республике (ЛНР) использовали крупнокалиберное орудие «Мста-Б». С помощью него удалось ликвидировать опорный пункт противника. Об этом написало РИА «Новости».

«Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали», — сообщил агентству командир с позывным «Урал».

Реклама

Артиллерист с позывным «Гиви» добавил, что работа идет совместно с пехотой и десантниками. По его словам, артиллерия получает готовые координаты и потом отрабатывает цели. В частности, речь может идти о живой силе, технике.

Реклама

Он пояснил, что старший офицер батареи получает задачи от наводчиков, находящихся на передней линии фронта. Артиллерист отметил, что на каждую цель уходит по два или три снаряда.