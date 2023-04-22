Спецоперация 22 апреля 2023, 13:55 ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении Бойцы группировки «Центр» поразили 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО

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Российские военные на Краснолиманском направлении поразили более 130 целей противника, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы обнаружили и подавили около 30 артпозиций ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«Бомбардировочной авиацией российской группировки нанесены удары по критически важным объектам ВСУ», — добавил Савчук.

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Представитель группировки «Центр» рассказал, что разведчики вскрыли позиции 66-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на трех участках проведения спецоперации. По выявленным местам нанесли авиационный удар, противник понес потери в живой силе и военной технике.

Ранее ВС России уничтожили аэродром Канатово в Кировоградской области, сообщило издание Nation News. Служба безопасности Украины опубликовала снимки с места происшествия.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные не дали противнику организовать наступление на четырех направлениях. Поддержка артиллерии не позволила бойцам ВСУ осуществить планы.