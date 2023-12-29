Спецоперация 29 декабря 2023, 17:57 ВС России поразили одно из мощнейших украинских предприятий Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ поразили одно из мощнейших украинских предприятий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска поразили одно из мощнейших украинских предприятий, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинскому YouTube-каналу «Прямой». Военный посетовал на плохую работу службы безопасности страны.

Кривонос пояснил, что под ракетный удар попал крупный завод, подробная информация о контрактах которого недавно появилась на одном из государственных порталов.

Реклама

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задался вопросом он.

По мнению генерала в отставке, служба безопасности занимается не тем, чем нужно, и «это просто безобразие».

ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине 29 декабря. А за неделю, с 23 декабря, российские силы предприняли 50 групповых ударов. По информации Минобороны, все цели удалось поразить.

Российские вооруженные силы наносят удары по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.