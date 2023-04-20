Спецоперация 20 апреля 2023, 16:26 ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» Минобороны России сообщило о поражении штаба группировки ВСУ «Бахмут» у Константиновки Пресс-служба Минобороны

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Российские военные поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» у города Константиновки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего за прошедшие сутки удалось нанести удары по 86 артиллерийским подразделениям противника в 127 районах проведения СВО.

Успешными действиями отличились военнослужащие оперативно-тактической и армейской авиации.

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«Кроме того <…> поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны», — рассказал Конашенков об ударах по украинским позициям в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое в ДНР.

В министерстве добавили, что за сутки российские системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ. Аппараты сбили в районе поселка Владимировка в ДНР, а также у Кременной и Куземовки в ЛНР.

Бойцы ЧВК «Вагнер» не останавливаются при зачистке Артемовска от украинских военных, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, в городе продолжаются серьезные бои.