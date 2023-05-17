Спецоперация 17 мая 2023, 15:23 ВС России поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ в Херсонской области Минобороны: российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские подразделения поразили наблюдательный пункт украинских сил специальных операций в районе острова Великий под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

«В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ», — отметил он.

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Около самого Херсона отечественные бойцы поразили пункт управления тактической группы «Гром» Вооруженных сил Украины. В целом на Херсонском направлении за сутки противник потерял до 40 военнослужащих, а также два бронеавтомобиля, три машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

А средства противовоздушной обороны перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства.

Утром 17 мая ведомство сообщило, что российские артиллеристы направили агитационные снаряды по позициям бойцов ВСУ. Отечественные военные забросили листовки с призывами сдаться.