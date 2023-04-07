Важное 07 апреля 2023, 14:44 ВС России поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области Минобороны: ВС России поразили командный пункт и два склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские силы ударили по командно-наблюдательному пункту в Херсонской области, а также по двум складам боеприпасов ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны [ВСУ]», — заявил он.

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Конашенков уточнил, что военные РФ уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Новолюбовка в ЛНР и Ивановка в ДНР. Также на Донецком направлении противник понес серьезные потери.

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили за последние сутки порядка 260 бойцов ВСУ. Также ими ликвидированы три боевых бронированных машины, три танка, восемь автомобилей, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и «МСТА-Б.

Минобороны сообщило и об уничтожении 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Об этом написало Nation News.