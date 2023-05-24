Спецоперация 24 мая 2023, 17:10 ВС России поразили командный пункт мехбригады ВСУ под Авдеевкой Минобороны: бойцы ВС России уничтожили командный пункт украинских боевиков под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российская артиллерия и авиация разбила командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады украинских боевиков в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Авдеевка <…> поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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На Херсонском направлении враг потерял до 25 солдат, гаубицу «Мста-Б» и два автомобиля.

В министерстве обратили внимание, что всего за сутки авиация и артиллерия поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Противник лишился живой силы и военной техники в 107 районах СВО.

Ранее российские десантники рассказали о безуспешных попытках украинских боевиков атаковать линию соприкосновения. На изначальные позиции солдат ВСУ отбрасывают бойцы парашютно-десантной роты Тульского соединения ВДВ.