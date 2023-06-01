Спецоперация 01 июня 2023, 14:03 ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ МО: ВС России ликвидировали командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Позиции противника находились в районе Северска в Донецкой Народной Республике и села Горькое в Запорожской области. Помимо этого, российские силы в течение суток нанесли поражение 103 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 149 районах.

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Министерство сообщило об обстановке на других участках. По данным ведомства, бои идут около Авдеевки. Отряды спецназначения «Ахмат» и штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады наступают на Марьинском направлении. «Южная» группировка ударила по технике и военным ВСУ около населенных пунктов Тоненькое, Георгиевка, Ласточкино в ДНР.

Украинские войска пытаются отбить Артемовск. Российские силы дают им отпор, а также продолжают разминировать город.