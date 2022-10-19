ВС России поразили две артиллерийские батареи и два взвода РСЗО «Ураган» под Харьковом и в Донбассе | 360°

19 октября 2022, 13:59
ВС России поразили две артиллерийские батареи и два взвода РСЗО «Ураган» под Харьковом и в Донбассе
Минобороны: ВС России поразили две артиллерийские батареи и два взвода РСЗО «Ураган» ВСУ
Российские военные во время контрбатарейной борьбы поразили два взвода РСЗО «Ураган» и две артиллерийские батареи в Харьковской области и в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также известно, что в течение суток ВС РФ поразили все назначенные украинские объекты военного управления и системы энергетики. В ведомстве рассказали и об уничтожении штурмовиков и беспилотников ВСУ с помощью системы ПВО.
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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении министерства.
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Все это произошло около населенных пунктов Суханово, Кучерское, Чайкино в Херсонской области, Новоселовка, Лушанское, Старомайорское в ДНР и Попасная в ЛНР.
Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили восемь противорадиолокационных ракет HARM и 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» под Херсоном.
Минобороны РФ
ВСУ
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