Спецоперация 11 декабря 2023, 15:25 ВС России поразили два склада с оружием ВСУ в Херсонской области Минобороны: ВС России поразили два склада ВСУ у Чернобаевки в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ударили по двум складам Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что удары по объектам нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ. Также российские подразделения поразили живую силу и военную технику противника в 107 районах.

За сутки потери украинской армии на Херсонском направлении составили до 40 военнослужащих. Также ВСУ лишились четырех автомобилей.

Ранее российские войска уничтожили украинские заводы, производящие снаряды для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактические ракеты «Гром». По предприятиям ВПК ударили высокоточным оружием.