Спецоперация 03 декабря 2022, 14:58 ВС России поразили два пункта украинских наемников в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении наемников ВСУ возле Краматорска в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные поразили два пункта временной дислокации ВСУ в районе города Краматорск в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на территории республики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Западное вооружение вывели из строя в районе села Каленики.

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«В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — добавил представитель министерства.

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Конашенков отметил, что российские ВКС сбили украинский Ми-8 в районе города Селидово ДНР. А российские системы ПВО за минувшие сутки вывели из строя 10 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты уничтожили в республиках Донбасса. Там же перехватили восемь ракет, выпущенных из РСЗО «Ольха» и HIMARS.

Украинские военные попытались переломить ход сражений на Донецком направлении, но получили отпор. По словам Конашенкова, ВС России уничтожили 60 бойцов ВСУ.