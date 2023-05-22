Важное 22 мая 2023, 14:42 ВС России поразили ангар с авиатехникой и боеприпасами ВСУ на аэродроме «Днепр» Минобороны: ВС России поразили ангар с авиатехникой, боеприпасами ВСУ на аэродроме «Днепр» РИА «Новости»

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Российские силы нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВСУ «Днепр», на котором находились украинские вооружение, авиатехника и боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Прошедшей ночью Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». Цель удара оказалась достигнута — все вооружение ВСУ уничтожили.

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«В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что за последние 24 часа российские военные уничтожили более 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Противник понес потери на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.