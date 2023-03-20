Спецоперация 20 марта 2023, 16:24 ВС России поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ за последние сутки Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ в 112 районах в зоне спецоперации РИА «Новости»

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За прошедшие сутки российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в 112 районах, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, противник понес потери в живой силе и технике.

В районе села Колесниковка Харьковской области ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8. За сутки российские системы ПВО перехватили пять снарядов, выпущенных из HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM.

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По словам Конашенкова, российские военнослужащие уничтожили семь украинских беспилотников. БПЛА сбили в районах Кременной, Рубежного, Площанки и Кармазиновки в ЛНР, а также у села Кирилловка в ДНР.

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В Минобороны добавили, что с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 402 самолета, 223 вертолета и 3471 беспилотник ВСУ. За то же время из строя вывели 414 ЗРК противника, 8355 танков и других бронированных машин.

Ранее в Днепропетровской области поразили расчет миномета ВСУ 120-миллиметрового калибра. ВС России удалось уничтожить пятерых украинских солдат, еще трое получили ранения.