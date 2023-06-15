15 июня 2023, 08:57
ВС России помешали ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении
Бойцы группировки «Восток» не позволили ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении
Военнослужащие российской группировки войск «Восток» не позволили ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки Олег Чехов.
Он добавил, что армия противника не только пыталась провести перегруппировку сил на этом направлении, но и вела разведку и огонь из артиллерийских орудий. Однако российские артиллеристы ликвидировали буксируемую гаубицу противника Д-30 и нанесли поражение по скоплению живой силы украинской армии. Помимл этого, средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».
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Ранее Минобороны поделилось видео, на котором российский военнослужащий с позывным Первый рассказал о круглосуточной работе артиллерийских расчетов на Запорожском направлении. По его словам, бойцы продолжают подавлять огневые точки противника. В результате еще перед контрнаступлением у украинской армии оставалось мало орудий.
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