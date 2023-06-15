Спецоперация 15 июня 2023, 08:57 ВС России помешали ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении Бойцы группировки «Восток» не позволили ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие российской группировки войск «Восток» не позволили ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он добавил, что армия противника не только пыталась провести перегруппировку сил на этом направлении, но и вела разведку и огонь из артиллерийских орудий. Однако российские артиллеристы ликвидировали буксируемую гаубицу противника Д-30 и нанесли поражение по скоплению живой силы украинской армии. Помимл этого, средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

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Ранее Минобороны поделилось видео, на котором российский военнослужащий с позывным Первый рассказал о круглосуточной работе артиллерийских расчетов на Запорожском направлении. По его словам, бойцы продолжают подавлять огневые точки противника. В результате еще перед контрнаступлением у украинской армии оставалось мало орудий.