ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

02 ноября 2022, 14:14
ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.
По его информации, удалось ликвидировать более 105 украинских боевиков, а также уничтожить два танка и еще девять бронированных машин, а также семь единиц автомобильной техники.
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«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области», — рассказал Конашенков.
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Он отметил «решительные действия» российских подразделений, которые помогли отбросить противника.
Успехи есть и на Купянском направлении: российские военные отбросили ВСУ и иностранных наемников на исходные позиции, уничтожили до 150 человек. А на Краснолиманском направлении попытавшаяся пойти в атаку украинская армия потеряла более 250 человек. Аналогичные попытки в направлении нескольких населенных пунктов Луганской Народной Республики тоже закончились для ВСУ провалом.
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