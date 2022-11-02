ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Важное 02 ноября 2022, 14:14 ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны: ВС России помешали прорыву ВСУ на Николаево-Криворожском направлении РИА "Новости"

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Вооруженные силы России пресекли попытки прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

По его информации, удалось ликвидировать более 105 украинских боевиков, а также уничтожить два танка и еще девять бронированных машин, а также семь единиц автомобильной техники.

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«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области», — рассказал Конашенков.

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Он отметил «решительные действия» российских подразделений, которые помогли отбросить противника.

Успехи есть и на Купянском направлении: российские военные отбросили ВСУ и иностранных наемников на исходные позиции, уничтожили до 150 человек. А на Краснолиманском направлении попытавшаяся пойти в атаку украинская армия потеряла более 250 человек. Аналогичные попытки в направлении нескольких населенных пунктов Луганской Народной Республики тоже закончились для ВСУ провалом.