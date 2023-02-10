Спецоперация 10 февраля 2023, 14:50 ВС России полностью взяли под контроль Двуречное в Харьковской области Минобороны: российские силы освободили поселок Двуречное в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные освободили поселок Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ведомство заявило, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении свыше 70 военных, а также два автомобиля, две боевые машины пехоты, гаубицу Д-30 и артиллерийскую систему М777 американского производства.

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При этом еще до 125 украинских военных уничтожили во время наступления на Донецком направлении. Российская авиация сбила военный вертолет противника Ми-8 в Запорожской области.

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Ранее министерство сообщило о том, что российские силы пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра. Обнаружить противника удалось благодаря вовремя запущенному беспилотнику. Бойцы ВС России уничтожили представителей ВСУ при подходе к берегу.