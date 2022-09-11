ВС России подбили вражеский БТР М-113 | 360°

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ВС России подбили вражеский БТР М-113

Минобороны: танки ВС Т-90 подбили три единицы тяжелой бронетехники ВСУ, включая М-113

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Экипажи танков Т-90 Южного военного округа (ЮВО) ВС России отразили вражеское контрнаступление подразделений ВСУ на южном направлении и подбили три единицы тяжелой бронетехники противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США», — подчеркнули в ведомстве.

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Технику американского происхождения вывезли с передовой в качестве боевого трофея.

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Минобороны поделилось кадрами боевой работы экипажей танковых подразделений ЮВО. На них продемонстрировали удар по позициям противника, включая наведение прицела и сам момент выстрела.

В ведомстве напомнили о профессиональном празднике российских танкистов. Его отмечают во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 11-е число.

Экипажи танковых подразделений ВС России, обратили внимание в Минобороны, массово проявляют мужество, отвагу и героизм.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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