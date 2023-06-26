26 июня 2023, 08:24
ВС России подавили около 30 позиций артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские артиллеристы подавили около 30 позиций ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» подавили около 30 позиций артиллерии противника на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Кроме того, подавить удалось более 20 расчетов минометов украинских войск.
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Авиация «Центра» совершила свыше 40 вылетов и нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации, а также по местам скопления техники ВСУ.
Савчук добавил, что на торском участке в районе Серебрянского лесничества российские силы вскрыли перемещение украинских подразделений при поддержке машин пехоты трех механизированных бригад. Артиллерия и авиация уничтожили две бронированные машины и два пикапа. Личный состав подразделений тоже понес значительные потери.
Ранее американские журналисты признали, что западная техника не спасает ВСУ от поражений — российское оружие оказывается более эффективным.
ВСУ
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