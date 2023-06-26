Спецоперация 26 июня 2023, 08:24 ВС России подавили около 30 позиций артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении Российские артиллеристы подавили около 30 позиций ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» подавили около 30 позиций артиллерии противника на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, подавить удалось более 20 расчетов минометов украинских войск.

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Авиация «Центра» совершила свыше 40 вылетов и нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации, а также по местам скопления техники ВСУ.

Савчук добавил, что на торском участке в районе Серебрянского лесничества российские силы вскрыли перемещение украинских подразделений при поддержке машин пехоты трех механизированных бригад. Артиллерия и авиация уничтожили две бронированные машины и два пикапа. Личный состав подразделений тоже понес значительные потери.

Ранее американские журналисты признали, что западная техника не спасает ВСУ от поражений — российское оружие оказывается более эффективным.