Важное 22 ноября 2022, 13:42 ВС России подавили батарею артиллерийских систем М777 под Харьковом Минобороны сообщило о подавлении батареи систем М777 в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские силы подавили батарею американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США», — сказал он.

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ВС России также уничтожили два минометных взвода ВСУ в Луганской Народной Республике, а в районе Краматорска — уничтожили склад боеприпасов и две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1».

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Рядом с населенным пунктом Миньковка в Донецкой Народной Республике российские военные ударили по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенной в США. Ее удалось полностью вывести из строя.

Российские военные в ДНР ликвидировали три разведывательно-диверсионных группы ВСУ.