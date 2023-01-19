Спецоперация 19 января 2023, 18:16 ВС России перешли в локальное наступление в Запорожской области Член ВГА Рогов: российские войска перешли в наступление в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные перешли в локальное наступление около города Орехова. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что Вооруженные силы России удерживают занятые позиции.

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«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал Рогов.

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Сам город Орехов пока находится под контролем Вооруженных сил Украины. Рогов пояснил, что российские бойцы немного отодвинули линию фронта на этом участке. Украинским военным пришлось отойти на запасные рубежи.

Член военно-гражданской администрации сообщал, что подразделения ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области.

Украинские военные готовятся к обороне подконтрольной киевскому режиму части региона. Рогов пояснил, что еще недавно бойцы ВСУ планировали наступление. Однако сейчас их тактика поменялась. Военные Украины возводят сразу несколько линий обороны.