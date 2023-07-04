Спецоперация 04 июля 2023, 01:38 ВС России перешли в активную оборону в Запорожской области Рогов: российские войска в Запорожской области начали активную оборону РИА «Новости»

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Вооруженные силы РФ перешли на линии фронта в Запорожской области в активную оборону, при этом качественно контратакуя. Об этом РИА «Новости» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», — сказал он.

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По словам Рогова, в ВС РФ «людьми никто не рискует» в отличие от противника, который бросает на убой новые силы.

Ранее стало известно об обстреле поликлиники в Запорожской области со стороны ВСУ. В ходе атаки сильно повредило крышу здания. Жертв и пострадавших нет.

До этого российские подразделения ликвидировали склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, которые находились рядом с населенными пунктами Успеновка, Малокатериновка и города Орехова в Запорожской области.

За стуки на Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 190 бойцов убитыми и ранеными. Украинская армия лишилась двух танков, семи боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley американского производства.