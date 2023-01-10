Важное 10 января 2023, 22:54 ВС России перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВС России перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе РИА «Новости»

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Российские военные продолжили успешные действия в Донбассе и полностью перехватили инициативу у ВСУ, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВС России удерживают собственные позиции и изматывают подразделения противника.

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника», — заявил врио главы ДНР.

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Денис Пушилин добавил, что российские военные продолжают активно удерживать собственные позиции и в то же время изматывают украинских военнослужащих. Части ВС России проводят и активные наступательные действия, в результате которых освобождают города и районы республики, отметил он.

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Ранее Пушилин выразил уверенность в скором освобождении от ВСУ Соледара. По мнению врио главы ДНР, после этого российские военные займутся освобождением Артемовска.

Помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что оба города могут освободить уже в ближайшие дни. Он пояснил, что ВСУ осталось вывести остатки своих сил из населенных пунктов.