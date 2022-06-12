ВС России перехватили две украинские «Точки-У» под Херсоном

Вооруженные силы России перехватили две «Точки-У» над населенными пунктами Чернобаевка и Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо украинских ракет, было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области и города Попасная в ЛНР, уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российские средства ПВО сбили самолет Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области и восемь украинских беспилотников в районах Боровеньков, Дружбы, Владимировки, Бражковки, Больших Проходов, в том числе и один Bayraktar TB2 — в районе Великой Камышевахи.

Истребительная авиация ВС РФ сбила два самолета Су-25 ВСУ в районах Райгородок и Черкасское в ДНР.