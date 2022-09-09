ВС России перебросили бронетехнику в сторону Харькова — видео | 360°

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09 сентября 2022, 14:57

ВС России перебросили бронетехнику в сторону Харькова — видео

Минобороны России показало переброску бронетехники на Харьковское направление

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Союзные войска на Харьковском направлении получат подкрепление. Минобороны России показало, как военные буксируют бронетехнику в район боевых действий.

Оборонное ведомство распространило видео, на котором по дороге проехала колонна военной техники: бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и другие машины.

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Резервные силы союзных войск вошли в Харьковскую область, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона. Они помогут войскам на подконтрольной России территории.

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Власти посоветовали семьям с детьми покинуть опасные районы из-за обстрелов. Утром 8 сентября украинские военные попытались взять в кольцо Балаклею. Тяжелая обстановка сложилась в Купянском районе. Местных жителей начали эвакуировать в Луганскую Народную Республику и Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки ВСУ устроить контрнаступление на Харьковском направлении связаны с прошедшей в Германии встречей контрактной группы по Украине. Военкор Евгений Поддубный предупредил, что если украинским военным удастся добиться локальных успехов в Харьковской области, то только временных. ВСУ не обеспечены авиацией, резервами и управлением.

Минобороны РФ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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