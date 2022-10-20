Войска России ликвидировали 200 боевиков ВСУ при попытке прорыва на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Важное 20 октября 2022, 12:27 Войска России ликвидировали 200 боевиков ВСУ при попытке прорыва на Николаево-Криворожском направлении Минобороны России: при попытке прорыва на Николаево-Криворожском уничтожены 200 бойцов ВСУ

Читать 360tv в

Российские войска отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении. Уничтожены более 200 украинских военных, 18 сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области. На узком участке фронта были задействованы три батальона, в том числе один танковый.

Реклама

Противник вклинился в оборону российских подразделений в районе населенного пункта Суханово. Тогда российское командование ввело в бой танковый резерв, и украинцы беспорядочно бежали.

Реклама

«В ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ не прекращают атаки на регион, но их маневры по-прежнему неудачны. Речи о контрнаступлении не идет.