Войска России ликвидировали 200 боевиков ВСУ при попытке прорыва на Николаево-Криворожском направлении | 360°

20 октября 2022, 12:27
Войска России ликвидировали 200 боевиков ВСУ при попытке прорыва на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны России: при попытке прорыва на Николаево-Криворожском уничтожены 200 бойцов ВСУ
Российские войска отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении. Уничтожены более 200 украинских военных, 18 сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области. На узком участке фронта были задействованы три батальона, в том числе один танковый.
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Противник вклинился в оборону российских подразделений в районе населенного пункта Суханово. Тогда российское командование ввело в бой танковый резерв, и украинцы беспорядочно бежали.
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«В ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ не прекращают атаки на регион, но их маневры по-прежнему неудачны. Речи о контрнаступлении не идет.
Минобороны РФ
ВСУ
Николаев
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