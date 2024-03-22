Спецоперация 22 марта 2024, 15:05 ВС России отразили все попытки прорыва украинских боевиков РИА «Новости»

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В течение недели украинские боевики пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. Войска группировки прикрытия российской границы отразили все атаки, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Вооруженные силы Украины на Белгородском направлении потеряли свыше трех тысяч военнослужащих и боевиков террористических формирований. Также ВСУ лишились семи танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большинство попыток вторжения украинских диверсантов купировали еще на приближении к границам. Однако в новых регионах еще необходимо отодвигать врага, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Россия и дальше продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал ее населению, добавил Песков. Он призвал россиян понять, что страна находится в состоянии войны.