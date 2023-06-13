Спецоперация 13 июня 2023, 10:21 ВС России отразили все нападения с двух направлений в Запорожской области Председатель движения Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях в Запорожье РИА «Новости»

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Российские войска отбили все атаки Вооруженных сил Украины на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал в эфире программы «Соловьев Live», что противник понес большие потери, сообщил ТАСС.

«На Васильевском направлении и непосредственно Ореховско-Пологовском все под контролем. Там мы отбили все атаки, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны», — сказал он.

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Украинские подразделения, по словам Владимира Рогова, воспользовались временным затишьем из-за проливных дождей и устроили перегруппировку войск, переброску резервов и разминирование полей для будущих атак с новых направлений.

Фронт на Запорожском направлении, по его словам, растянулся на более чем 150 километров. Российские войска обустроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. Минобороны России 12 июня сообщало о потере ВСУ до 250 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки.