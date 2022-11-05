ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 14:42 ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны сообщило о нейтрализации атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Пресс-служба Минобороны

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ВСУ направили две мотопехотные роты для атаки по позициям союзных сил на Николаево-Криворожском направлении, однако эти попытки потерпели неудачу. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск», — рассказал он.

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Конашенков отметил, что удар нанесли в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово. Они расположены в Херсонской области.

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По его словам, все атаки удалось отразить. В этом участвовали артиллеристы, а также экипажи штурмовой и армейской авиации. Конашенков сообщил, что действия союзных сил уничтожили свыше 80 украинских солдат, а также три боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

Кроме того, официальный представитель Минобороны России рассказал о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении. Там украинская армия потеряла более 120 единиц живой силы. Кроме того, ВС России в этой зоне соприкосновения с противником уничтожили два вражеских бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.