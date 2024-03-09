Спецоперация 09 марта 2024, 07:29 ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении за сутки Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Военнослужащие российской группировки «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его данным, ВСУ потеряли до 400 бойцов.

Контратаки совершили три механизированные бригады, одна мотопехотная бригада и десантно-штурмовой полк. За сутки удалось ударить по 350 целям ВСУ, среди которых два пункта управления, 13 опорных пунктов и более 80 позиций полевой артиллерии. Пять опорных пунктов украинских войск уничтожили с применением тяжелых огнеметных систем.

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Армия противника потеряла пункт управления беспилотниками, три бронемашины, восемь автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и миномет.

За неделю со 2 по 8 марта российские силы отразили 65 контратак ВСУ. Украинские войска лишились более чем 2860 военнослужащих.

Помимо этого, за указанный период 24 бойца ВСУ сдались в плен.