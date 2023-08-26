Спецоперация 26 августа 2023, 14:54 ВС России отразили удары штурмовых отрядов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ отбили пять атак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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ВС России успешно отразили пять атак штурмовых отрядов украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отряды противника остановили у Синьковки, Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки. Российские военные при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю.

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За сутки потери ВСУ составили до 50 человек. ВС РФ уничтожили большое количество военной техники.

«Четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20», — сообщила пресс-служба министерства.

Российские военные также ликвидировали полевой склад боеприпасов в Кисловке Харьковской области.

Ранее разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа заявил, что ВСУ применяют при обстрелах на Купянском направлении кассетные боеприпасы. Он добавил, что армия противника не делала попыток проводить наступление в этом районе.