Важное 10 февраля 2023, 14:38 ВС России отразили попытку десантирования украинских диверсантов в Херсонской области Минобороны: ВС России отразили попытку десантирования ВСУ на левый берег Днепра

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Российские силы помешали украинским диверсантам высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что разведчики при помощи беспилотника обнаружили диверсионно-разведывательную группу (ДВС) ВСУ, которая в очередной раз попыталась подойти на лодке к левому берегу Днепра. Эту сторону обороняют российские мотострелковые группы и десантники.

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«Посредством связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона», — сказано в сообщении.

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Бойцы ВС России сразу же заняли подготовленные позиции и открыли огонь по приближающемся диверсантам, их удалось ликвидировать. Ведомство уточнило, что российские военнослужащие для недопущения подхода противников к береговой линии периодически стреляют по противоположному берегу.