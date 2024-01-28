Спецоперация 28 января 2024, 08:11 ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ отбросили штурмовиков ВСУ у Тернов и Синьковки РИА «Новости»

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Бойцы российской группировки войск «Запад» отбросили штурмовые группы двух бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и села Терны в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

На Купянском направлении удары пытались нанести штурмовики групп 32-1 механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. ВС России отразили пять атак. В результате армия противника потеряла до 25 человек, а также две бронированные машины и три автомобиля.

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Стало известно также, что экипаж танка Т-62М Вооруженных сил России уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра. ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными.

Еще один опорный пункт ВСУ ликвидировали артиллеристы 6-й общевойсковой армии ВС России на Купянском направлении. Позиции противника обнаружили с беспилотника. Координаты передали артиллеристам, которые и выполнили боевую задачу на РСЗО БМ-21 «Град».