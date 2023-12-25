Спецоперация 25 декабря 2023, 15:46 ВС России отразили на Купянском направлении три атаки украинской армии Минобороны: на Купянском направлении за сутки отразили три атаки ВСУ РИА «Новости»

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На Купянском направлении российские войска за сутки остановили три атаки противника. Вооруженные силы Украины потеряли до 30 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Штурмовые группы ВСУ пошли в атаку на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского. Российские войска отразили три нападения 25-й воздушно-десантной, 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Боевые потери украинской армии составили до 30 человек убитыми и ранеными.

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На Херсонском направлении украинская армия лишилась до 60 бойцов, на Запорожском — до 90 человек, на Донецком — до 200 военнослужащих. На Южно-Донецком направлении потери противника оценили в 55 солдат, на Краснолиманском — 180. Российские войска поразили две немецкие пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила реактивными снарядами солдат и технику ВСУ. На Артемовском направлении группировка «Юг» атаковала сеть блиндажей.