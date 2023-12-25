25 декабря 2023, 15:46
ВС России отразили на Купянском направлении три атаки украинской армии
Минобороны: на Купянском направлении за сутки отразили три атаки ВСУ
На Купянском направлении российские войска за сутки остановили три атаки противника. Вооруженные силы Украины потеряли до 30 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
Штурмовые группы ВСУ пошли в атаку на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского. Российские войска отразили три нападения 25-й воздушно-десантной, 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Боевые потери украинской армии составили до 30 человек убитыми и ранеными.
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На Херсонском направлении украинская армия лишилась до 60 бойцов, на Запорожском — до 90 человек, на Донецком — до 200 военнослужащих. На Южно-Донецком направлении потери противника оценили в 55 солдат, на Краснолиманском — 180. Российские войска поразили две немецкие пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила реактивными снарядами солдат и технику ВСУ. На Артемовском направлении группировка «Юг» атаковала сеть блиндажей.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
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