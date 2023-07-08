08 июля 2023, 14:46
ВС России отразили две разведки боем ВСУ в Запорожье
Минобороны сообщило об отражении двух разведок боем ВСУ в районах Марфополя и Работина
Российские войска отразили две разведки боем украинских частей в районах Марфополя и Работина в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области», — уточнили в ведомстве.
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Крроме того, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
На Запорожском направлении удалось уничтожить скопление солдат и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов.
На Южно-Донецком направлении удары нанесла российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Восток». Российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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