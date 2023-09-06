Спецоперация 06 сентября 2023, 12:48 ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении — Минобороны МО РФ: тактическое положение ВС России на Запорожском направлении не менялось РИА «Новости»

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Российская армия отразила четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина. Тактическое положение войск на Запорожском направлении не поменялось. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — заявил представитель МО РФ.

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Ранее российские войска уничтожили около Работина танк Challenger 2 британского производства. Боевая машина полностью сгорела у обочины дороги. Кадры с ликвидацией танка публиковались российскими военными.

После сообщений об уничтоженном Challenger 2 Минобороны Британии приняло решение пересмотреть поставки техники на Украину. Кроме того, страна отказалась отправить новый танк на замену уничтоженному.

Военный эксперт Андрей Кошкин сообщил, что Challenger 2 являлся устаревшей моделью, которую создали еще 30 лет назад.