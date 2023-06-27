Спецоперация 27 июня 2023, 13:51 ВС России отразили атаки ВСУ на трех направлениях Минобороны: ВСУ за последние сутки пытались наступать на трех направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях: Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожили более 100 украинских боевиков. Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад в Донецкой и Луганской народных республиках. В районе Червоной Дибровы в ЛНР также пресекли деятельность двух ДРГ.

Реклама

Группировка войск «Юг» отразила семь атак противника на Донецком направлении. Артиллерия, авиации и тяжелые огнеметные системы ликвидировали до 325 украинских военнослужащих. В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожили склад с боеприпасами украинской бригады.

Три атаки на Южнодонецком направлении помогла отразить группировка войск «Восток».