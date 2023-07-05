Важное 05 июля 2023, 14:29 ВС России отразили 9 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении Минобороны: Южная группировка войск отразила 9 атак ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Южная группировка войск за прошедшие сутки смогла отразить девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что за сутки противник потерял на этом направлении до 290 своих бойцов. В частности, в районе Артемовска военнослужащие ударили по трем скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Российские военные уничтожили на Донецком направлении пять автомобилей, три танка, три пикапа. Также им удалось ликвидировать одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». По словам представителя Минобороны, ВС России уничтожили в районе Невельского в ДНР полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.