Спецоперация 08 марта 2024, 16:13 ВС России отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении за неделю Минобороны: ВС России за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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ВС России с 2 по 8 марта отразили 65 контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать на этом направлении более выгодные позиции. Контратаки удалось отразить в районах Тоненького, Бердычей, Ленинского, Петровского, Новгородского, Орловки и Первомайского в ДНР.

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Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах шести населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

За неделю на Авдеевском направлении украинские войска потеряли более 2860 военнослужащих.

Кроме того, средства противовоздушной обороны и авиация сбили почти 800 беспилотников ВСУ. В российский плен сдались 24 украинских бойца. Помимо этого, ВС России нанесли 34 групповых удара по арсеналам, складам ГСМ, пунктам дислокации ВСУ и объектам, на которых собирали безэкипажные катера.