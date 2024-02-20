Важное 20 февраля 2024, 14:23 ВС России отразили 4 контратаки украинских штурмовиков на Авдеевском направлении Минобороны: ВС России продолжили улучшать позиции на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают занимать на Авдеевском направлении выгодные рубежи. Российские войска поразили живую силу и технику 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

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«В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Украинская армия потеряла до 425 бойцов убитыми и ранеными. Также противник лишился танка, четырех боевых бронемашин и пяти автомобилей.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Вывод ВСУ из населенного пункт был быстрым и безжалостным, сообщал CNN. По данным телеканала, украинское командование приказывало бросать раненых.